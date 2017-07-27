Скандального экс-прокурора Суса посадили под домашний арест

Соломенский райсуд Киева избрал бывшему чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Суд вирішив посадити Дмитра Суса під домашній арешт на 2 місяці pic.twitter.com/qzewHDNc7j — Схеми (@cxemu) July 27, 2017

Как отмечает 112 Украина, Генпрокуратура просила арест с возможностью залога в 5 млн гривен, однако ходатайство прокуратуры суд удовлетворил частично.

Таким образом, Сус будет находиться под домашним арестом в Хмельницком на своей родине.

Экс-чиновника ГПУ также обязали сдать все паспорта и на него должны надеть электронное устройство слежения.

Как сообщал УНИАН, 25 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали бывшего заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики – начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса.

Как известно, следователь Дмитрий Сус забыл указать в анкете добродетели авто премиум класса Audi Q7 стоимостью более 900 тысяч грн, что, как выяснили журналисты, принадлежало его 85-летней бабушке.

В августе 2016 произошло столкновение между сотрудниками ГПУ и детективами Национального антикоррупционного бюро, осуществлявших наружное наблюдение за Сусом.

В ГПУ заявили, что слежка было незаконной, в то время как НАБУ утверждает, что имели на это решение суда.

Также в НАБУ заявили, что следователи ГПУ задержали их детективов, незаконно удерживали и пытали их в течение многих часов. Вечером сам Сус отвез их в здание НАБУ.