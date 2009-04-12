Тимошенко назначила нового советника
18:28, 12 апреля 2009Политика
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Обнародовано распоряжение
Кабинет Министров Украины распоряжением №361-р от 2 апреля назначил Василия МЕЛЬНИЧУКА советником премьер-министра Украины.
Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.
Справка УНИАН. В.МЕЛЬНИЧУК возглавлял с 29 декабря 2007 г. по 17 декабря 2008 г. Государственную администрацию железнодорожного транспорта Украины.
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