От СБУ ждут разъяснений из-за запрета на въезд в Украину испанским журналистам

Министерство информационной политики направило обращение в силовые органы, включая СБУ, с просьбой предоставить детальное разъяснение относительно запрета въезда в Украину двум испанским журналистам Антонио Памплиегу и Мануэля Анхеля Састре. Об этом сообщается на сайте министерства.

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«Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию государства двум испанским журналистам Антонио Памплиегу и Мануэля Анхеля Састре. Министерство информационной политики Украины обеспокоено ситуацией, сложившейся вокруг представителей СМИ», - отметили в ведомстве, добавив, что приоритетом работы МИП является свобода слова и защита прав журналистов.

Как сообщал УНИАН ранее, Служба безопасности выдворила из Украины и запретила въезд двум испанским журналистам Антонио Памплиегу и Мануэлю Анхелю Састреза их антиукраинскую деятельность. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянскяа. "Да, это правда, им (Антонио Памплиегу и Мануэлю Анхелю Састре – УНИАН) был запрещен въезд за их антиукраинскую деятельность в публикациях. Никаких списков мы не вели и не ведем", - заявила она.