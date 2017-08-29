СБУ запретила въезд двум испанским журналистам из-за антиукраинской деятельности

Служба безопасности выдворила из Украины и запретила въезд двум испанским журналистам Антонио Памплиегу и Мануэлю Анхеля Састре из-за их антиукраинской деятельности.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Да, это правда, им (Антонио Памплиегу и Мануэлю Анхеля Састре - УНИАН) был запрещен въезд из-за их антиукраинской деятельности в публикациях. Никаких списков мы не вели и не ведем", - заявила она.

Читайте такжеСБУ прекратила деятельность "диванных" сепаратистов из соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" (видео)

Как сообщало ранее издание El Mundo, Памплиегу и Састре выдворили из Украины в пятницу после того, как продержали почти 20 часов в аэропорту Киева.

Утверждается, что испанские журналисты в 2015 году были включены в черный список граждан, представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Из-за этого на них распространялся запрет въезда в Украину сроком до 5 лет. После решительного протеста испанского правительства Киев снял санкции с европейских журналистов в мае 2016 года. По словам Памплиеги, он предоставил украинским пограничникам копию соответствующего указа, а также другие документы, включая разрешение работать в зоне АТО.

"Выяснилось, что Служба безопасности Украины включила нас в другой список, вместе с другими 40 именами. Нас рассматривают как угрозу национальной безопасности и нам запрещен въезд в Украину до 2020 года", - заявил Памплиега.