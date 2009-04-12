Украина будет вынуждена пройти через ускоренные структурные реформы

Украина будет вынуждена пройти через период ускоренных структурных реформ, отметил в своей статье для газеты «Зеркало недели», директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР.

Он подчеркнул, что Украина не может дальше рассчитывать на дешевые деньги для финансирования модернизации своего устаревшего промышленного сектора и таким образом будет вынуждена активизировать процесс реформ.

«С этой целью ей необходимо будет снизить барьеры для вхождения на рынок и завершения бизнес-деятельности, что позволит перераспределить имеющиеся ресурсы», - говорит РАЙЗЕР.

Он отметил, что государство должно создать надлежащие стимулы для частных предприятий для внедрения инноваций и модернизации с помощью внедрения предсказуемой налоговой и регуляторной систем, применения надлежащей политики ценообразования для услуг по поставкам энергоносителей и других общественных услуг.

«Кроме того, следует избегать соблазна замедлить структурные изменения субсидиями и налоговыми льготами. И - что важно - Украине необходимо модернизировать свои государственные услуги, обеспечив более высокую их эффективность и качество», - считает он.

М.РАЙЗЕР отметил, что программа структурных реформ содержит большой список мероприятий, при этом оперативное принятие нескольких важнейших законов уже сейчас может привести к весьма существенным последствиям для формирования условий для быстрого восстановления.

«Изменения в законодательство, поданные сейчас в Верховную Раду, предусматривают уменьшение количества разрешений, снижение требований относительно минимального капитала для частных предпринимателей. Правительство также подготовило новый закон о государственных закупках, принятие которого будет свидетельствовать о поддержке Украиной международных стандартов конкурентной борьбы и вместе с тем сэкономит государству много денег. Это законодательство нужно принять», - отметил М.РАЙЗЕР.

Он также подчеркнул, что Украина, как и многие другие страны с переходной экономикой, страдает от нехватки финансирования на покрытие значительного фискального разрыва. По подсчетам Всемирного банка реальный фискальный дефицит в бюджете Украины 2009 года будет существенно превышать 3% ВВП, которые заложены в законе о бюджете, даже без учета расходов на рекапитализацию банков.

«Меры, принятые Верховной Радой Украины 31 марта, позволят покрыть этот дефицит примерно на 0,6% ВВП. Верховная Рада рассмотрит дополнительные меры; в частности направленные на решение проблемы растущего дефицита Пенсионного фонда, которые могут обеспечить покрытие еще 0,3% ВВП. Эти шаги продемонстрируют готовность Украины преодолевать собственные фискальные проблемы и смогут разблокировать внешнее финансирование», - отметил РАЙЗЕР.

Он убежден, что бюджет Украины имеет большие возможности относительно уменьшения нецелевых расходов и расточительных субсидий и налоговых льгот, которыми пользуются неэффективные производители и зажиточные потребители.

«Прежде всего важно определиться с правильными ожиданиями: похоже, что Украина пострадает от глубокой рецессии. Учитывая внешние дисбалансы и отсутствие доступа к рынкам капитала, затягивание времени не является эффективной стратегией» - подчеркнул М.РАЙЗЕР.