Грузинская оппозиция в Вербное воскресенье приостановит акцию

Грузинская оппозиция по случаю религиозного праздника - Вербного воскресенья, которое православная церковь отмечает 12 апреля 2009 г., на один день приостановит проведение акций протеста. Об этом сообщила журналистам лидер партии "Путь Грузии", бывший министр иностранных дел страны Саломе Зурабишвили по завершении встречи лидеров оппозиции. "Мы решили в день религиозного праздника не проводить акции, чтобы не мешать нашим сторонникам посетить в это день церковь и отпраздновать его в своих семьях", - цитирует РосБизнесКонсалтинг . По ее словам, оппозиция возобновит акции с 13 апреля.