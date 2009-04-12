Не увеличить ли возрастной ценз для Президента?

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК подчеркивает нецелесообразность увеличения возрастного ценза для кандидата в президенты Украины.

Об этом он сказал 10 апреля в эфире “Свободы на Интере”, комментируя разговоры о возможности рассмотрения законопроекта, которым предусматривалось бы увеличение возрастного ценза для кандидата в президенты до 40 лет. (Как известно, в Конституции Украины предусмотрено, что кандидатом в президенты может баллотироваться человек, достигший 35-летнего возраста - УНИАН).

По словам Н.ОНИЩУКА, понятно, почему такие разговоры ведутся, поскольку один из вероятных кандидатов на президентскую должность, в случае принятия изменений, не сможет баллотироваться (речь идет о лидере “Фронта перемен” Арсении ЯЦЕНЮКЕ, которому в мае исполняется 35 лет – УНИАН).

Н.ОНИЩУК напомнил, что А.ЯЦЕНЮК в период, когда ему не было 35 лет, «представлял парламент». Министр также считает, что 35 лет для должности кандидата «мотивированы».

Он отметил, что с точки зрения права возрастной ценз - это конституционная норма. По его словам, если кто-то стремится эту норму изменить, то «необходимо пройти достаточно непростой процесс внесения изменений в Конституцию». «Как по мне, в стране есть более значимые вопросы, связанные с конституционным совершенствованием, чем проблема возраста кандидата», - сказал Н.ОНИЩУК.

Он отметил, что теоретически такие изменения в Конституцию можно внести, но, учитывая малое время, которое остается до президентских выборов, «возрастной ценз, который есть в Конституции, останется неизменным».

В свою очередь, один из лидеров Партии регионов, народный депутат Украины Николай АЗАРОВ подчеркнул, что если парламент будет рассматривать законопроект об изменениях возрастных параметров кандидатов в президенты, то это будет нечестно, потому что известно, что есть рейтинговый кандидат, которому только исполнится 35 лет.

По его словам, “если мы специально пойдем таким унизительным путем, то мы себя опустим». «Я не представляю, кто тот идиот, кто такую поправку может внести», - добавил Н.АЗАРОВ.