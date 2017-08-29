Волкер заявляет, что не видит разницы между оккупацией Крыма и российским вторжением на Донбасс
По его словам, Соединенные Штаты Америки выступают против замораживания вопроса возвращения Крыма Украине.
Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявляет, что не видит разницы между оккупацией Крыма и российским вторжением на Донбасс.Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.
По его словам, Соединенные Штаты Америки выступают против замораживания вопроса возвращения Крыма Украине.
«Я с этим не согласен. Я не вижу разницы между российским вторжением и оккупацией как Крыма, так и на Донбассе. Кроме того, в случае с Крымом россияне также заявили об аннексии этой территории, не только ее оккупации, но и ее присвоении. Я не думаю, что мы должны воспринимать или легитимизовать любые из этих действий», - отметил спецпредставитель США, комментируя предложение председателя немецкой либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера заморозить вопрос возвращения Крыма Украине.
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Волкер добавил, что целью Вашингтона является достижение прогресса как в установлении мира и украинского суверенитета на Донбассе, так и в вопросе возвращения Крыма Украине.
«Нам нужно осуществить прогресс на всех направлениях», - отметил Волкер.
Он подчеркнул, что прогресс в одном направлении не должен непосредственно зависеть от прогресса в другом.