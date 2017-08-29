Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявляет, что не видит разницы между оккупацией Крыма и российским вторжением на Донбасс.Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

По его словам, Соединенные Штаты Америки выступают против замораживания вопроса возвращения Крыма Украине.

«Я с этим не согласен. Я не вижу разницы между российским вторжением и оккупацией как Крыма, так и на Донбассе. Кроме того, в случае с Крымом россияне также заявили об аннексии этой территории, не только ее оккупации, но и ее присвоении. Я не думаю, что мы должны воспринимать или легитимизовать любые из этих действий», - отметил спецпредставитель США, комментируя предложение председателя немецкой либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера заморозить вопрос возвращения Крыма Украине.

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Волкер добавил, что целью Вашингтона является достижение прогресса как в установлении мира и украинского суверенитета на Донбассе, так и в вопросе возвращения Крыма Украине.

«Нам нужно осуществить прогресс на всех направлениях», - отметил Волкер.

Он подчеркнул, что прогресс в одном направлении не должен непосредственно зависеть от прогресса в другом.