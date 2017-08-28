Украина, несмотря на российскую агрессию, будет продолжать развитие мирной жизни на Донбассе - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина, несмотря на российскую агрессию, шаг за шагом будет продолжать развитие мирной жизни на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время открытия общеобразовательной школы № 9 в городе Покровск Донецкой области.

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«Подчеркиваю, что, несмотря на российскую военную агрессию, все беды, все невзгоды, которые из-за нее случились с нами, мы и в дальнейшем шаг за шагом будем продолжать развитие мирной жизни на Донбассе», - заявил он.

По его словам, Украина будет восстанавливать разрушенную войной инфраструктуру, строить дороги. «Только в этом году 800 млн грн будет направлено на дорожное строительство, в том числе и через реализацию президентского эксперимента, когда перевыполнение таможенных пошлин будет оставаться в области и направляться на строительство дорог, которые в том числе были разрушены войной, объектов инфраструктуры, путепроводов , которые были разрушены, и сейчас дело нашей чести - их восстановить», - подчеркнул глава государства.