Украина готова дать жесткий военный отпор агрессору, если он попытается пойти в наступление - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина готова дать жесткий военный отпор агрессору в случае его попыток пойти в наступление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время выступления на военном параде по случаю 26-й годовщины Независимости Украины сегодня в центре Киева.

«Я уверен в нашей армии. Она сейчас в лучшей форме, чем когда-либо - это, кстати, оценка европейских аналитических центров. Но впереди еще много работы по ее укреплению и модернизации, достижения полной совместимости со стандартами НАТО», - заявил он.

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По словам президента, Украина ищет и находит асимметричные и эффективные решения, чтобы в длительной исторической перспективе сдерживать российскую армию - самую большую в Европе и третью в мире.

«Украина готова дать жесткий военный отпор агрессору в случае его попыток пойти в наступление. Но все же мы исходим из приоритетности мирного, дипломатического, политико-правового пути возвращения Донбасса и Крыма», - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко и детьми в Софийском соборе помолились за Украину.