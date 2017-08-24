Украина готова дать жесткий военный отпор агрессору, если он попытается пойти в наступление - Порошенко
При этом, Порошенко заявил, что еще много работы по укреплению и модернизации украинской армии.
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина готова дать жесткий военный отпор агрессору в случае его попыток пойти в наступление.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время выступления на военном параде по случаю 26-й годовщины Независимости Украины сегодня в центре Киева.
«Я уверен в нашей армии. Она сейчас в лучшей форме, чем когда-либо - это, кстати, оценка европейских аналитических центров. Но впереди еще много работы по ее укреплению и модернизации, достижения полной совместимости со стандартами НАТО», - заявил он.
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По словам президента, Украина ищет и находит асимметричные и эффективные решения, чтобы в длительной исторической перспективе сдерживать российскую армию - самую большую в Европе и третью в мире.
«Украина готова дать жесткий военный отпор агрессору в случае его попыток пойти в наступление. Но все же мы исходим из приоритетности мирного, дипломатического, политико-правового пути возвращения Донбасса и Крыма», - отметил Порошенко.
Как сообщал УНИАН ранее, президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко и детьми в Софийском соборе помолились за Украину.