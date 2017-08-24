Президент вместе с семьей помолился за Украину (фото)

Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругй Мариной Порошенко и детьми в Софийском соборе помолились за Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, короткие молитвы и выступления за Украину произнесли предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, верховный архиепископ Киево-Галицкий Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, епископ, ординарий Киево-Житомирской диецезии Римско-католической церкви Виталий Кривицкий, главный раввин Киева и Украины, Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх, муфтий Духовного управления мусульман Украины Тамим Ахмед и старший епископ Союза свободных церквей христиан евангельской веры Украины Василий Райчинец.

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После выступлений хор исполнил духовный гимн «Боже Единый, Великий, нам Украину храни».

В торжественном молебне также приняли участие председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, члены правительства, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Кличко.