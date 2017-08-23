Порошенко: оккупантов из РФ от украинского флага корчит, как чертей от ладана, поэтому они и бросили за решетку крымчанина Балуха

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что оккупантов РФ от украинского флага корежит, как чертей от ладана, поэтому они и бросили за решетку крымчанина Владимира Балуха. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время церемонии торжественного поднятия Государственного Флага Украины на Софийской площади в Киеве.

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«Наш долг - как перед прошлыми, так и перед грядущими поколениями - сделать все возможное, чтобы сине-желтый флаг снова гордо реял над всей территорией Украины, включая Крым, Севастополь, Донбасс», - заявил он.

«Российских оккупантов от украинского флага корчит, как чертей от ладана. Поэтому они и бросили за решетку крымчанина Владимира Балуха, - за то, что он на украинской земле в Крыму над своим домом вывесил украинский флаг. Балух знал, чем рискует, но сознательно пошел на этот мужественный поступок. Владимир будет свободным, и Крым будет свободным от России и ее «зеленых человечков», - заверил президент.

Как сообщал УНИАН, Раздольненский суд оккупированного Крыма 4 августа вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тыс. руб.

ФСБ задержала Балуха 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ пришли с обысками в село Серебрянка Раздольненского района аннексированного Крыма. Обыски проводились в течение четырех часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Балух, обнаружили 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита украинца настаивает, что все эти предметы ему подбросили. Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали у Балуха снять установленную 29 ноября на стене его дома табличку «Улица Героев Небесной сотни, 18».

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины во дворе его дома.