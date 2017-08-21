Мать заключенного за украинский флаг в оккупированном Крыму Балуха написала письмо Путину

Мать украинского активиста, политзаключенного Владимира Балуха обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с открытым письмом. Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".

В своем открытом обращении она сообщила о вопиющих фактах преследования ее сына за его украинскую позицию на протяжении трех лет с момента российской оккупации Крыма и о том, как против него было грубо сфабриковано уголовное дело, и в результате был вынесен приговор за преступления, которые он не совершал.

"Я, Балух Наталья Владимировна, обращаюсь к вам с горькой материнской просьбой и с призывом к благоразумию и порядочности!

Я думаю, вам известно, ибо это ни для кого не секрет, что в Крыму развернута широкомасштабная кампания по "борьбе с терроризмом" или, как говорят в народе, борьбе с инакомыслием. Сомневаюсь, что террористическая угроза в Крыму на самом деле существует, но то, что под видом борьбы с терроризмом власти Крыма руками работников ФСБ и МВД расправляются с неугодными ей общественными деятелями и простыми гражданами, для меня и нашей семьи стало доказанным фактом", — такими строками начала свое обращение мать украинского политзаключенного.

Она объяснила, что украинский флаг, за который пострадал крымчанин, он вывесил еще в декабре 2013 года, "в знак солидарности с народом Украины — своим народом, в его борьбе с антинародным режимом Януковича".

"Мой сын вывесил государственных флаг Украины на доме своей гражданской жены и отказался его снимать после событий марта 2014 года, несмотря на угрозы со стороны все той же местной власти и силовых структур", — написала крымчанка.

В своем открытом письме женщина рассказала о том, как грубо и нагло в ее доме и доме жены сына неоднократно силовики проводили незаконные обыски и задержания активиста. Украинцу угрожали расправой и вынуждали покинуть Крым. "Целый год сын вынужден был судиться, не желая мириться с абсурдными на 100% лживыми обвинениями, выдвинутыми против него. На протяжении этого года представители местной власти и сотрудники силовых структур неоднократно угрожали моему сыну, заявляя, что если он не снимет флаг и не «уберется» из Крыма, до "допрыгается" до того, что у него найдут оружие или наркотики и тогда, мол, «будем разговаривать уже по-другому", — сказано в обращении матери активиста.

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Женщина отметила, что именно "под государственным флагом Украины, ставшим первопричиной гонений на сына, на чердаке дома "доблестные" служаки обнаружили (с третьей попытки!!!) обещанные ранее боеприпасы".

Она твердо уверена, что ее сын ни в чем не виноват. "За эти 8 месяцев стороной обвинения так и не были представлены в суд доказательства вины моего сына… Единственным доводом в постановлении об избрании меры пресечения значится наличие у сына паспорта гражданина Украины!!! Как тут не вспомнить кадры хроники из архивов НКВД, где на пожелтевших листках "расстрельных" карточек времен 32-38 годов в графе "причина смерти" написано "украинец"…, — отметила мать активиста и добавила, что за решетку ее сына упрятали за правду и любовь к Украине.

Полный текст письма читайте здесь.

Как сообщал УНИАН, Раздольненский суд аннексированного Крыма 4 августа вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тыс. руб.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района аннексированного Крыма. Обыски проводились в течение четырех часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, обнаружили 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита украинца настаивает, что все эти предметы ему подбросили. Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене его дома табличку "Улица Героев Небесной сотни, 18".