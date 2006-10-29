Янукович не скажет России ”до свиданья”

Украина будет "на взаимовыгодных условиях" решать с Россией вопросы Черноморского флота. Об этом заявил сегодня в программе "Вести недели", транслировавшейся на территорию Дальнего Востока, премьер-министр Украины Виктор Янукович.

"Впереди еще 10 лет — до 2017 года, мы вообще-то должны стремиться прожить эти 10 лет стабильно", — сказал В.Янукович (согласно двустороннему договору, ЧФ РФ будет находиться в Севастополе до 2017 года).

"Конечно, Россия должна четко понимать, что ей выгодно — строить базы у себя на территории, там в районе Новороссийска, или, возможно, эксплуатировать какие-то объекты в Крыму. Мы должны посмотреть и этот вопрос рассмотреть совместно", — отметил украинский премьер, передает ICTV.

В.Янукович также отметил, что "такие партнеры, как Украина и Россия, должны и обязаны быть предсказуемыми по отношению друг к другу", и "не должно быть такого, чтобы подошел 2017 год, мы до этого времени не определились, а в 2017 году говорим — извините, до свидания".

РБК