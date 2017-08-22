Указал на роль Путина: Порошенко объяснил, почему на Донбассе не прекращают стрелять

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что на Донбассе не прекращают стрелять из-за нежелания президента РФ Владимира Путина публично поддержать перемирие и отдать соответствующий приказ российским военным и боевикам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время церемонии открытия здания Луганского областного академического музыкально-драматического театра после капитального ремонта в Северодонецке.

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«Мы будем делать все возможное, чтобы на Донбассе прекратили стрелять. Задержка только в связи с тем, что российский президент отказывается от публичной поддержки перемирия, а значит и от прямых приказов российским военным и боевикам, которые присутствуют на оккупированной территории, прекратить стрелять», - отметил Порошенко.

«В этот раз очень важно, чтобы раздался именно совместный призыв (лидеров стран «нормандского формата» - УНИАН), в том числе и со стороны российского президента к совместному устойчивому прекращению огня. Я подчеркиваю, что этот призыв должен быть сделан публично», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, Порошенко анонсировал сегодня вечером телефонный разговор лидеров «нормандского формата».