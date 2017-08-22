Президент Украины Петр Порошенко анонсирует сегодня вечером телефонный разговор лидеров «нормандского формата».

Читайте такжеГеращенко о разговоре "нормандской четверки": Путину будет непросто петь песню о "настамнет"Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время церемонии открытия здания Луганского областного академического музыкально-драматического театра после капитального ремонта в Северодонецке.

«Мы обязательно установим мир, мы обязательно вернем все оккупированные территории политико-дипломатическим путем», - заявил Порошенко.

«Уже через 3,5 часа в Киеве сегодня вечером у меня состоится телефонная конференция в «нормандском формате», где мы будем заявлять и об усилении вооруженной миссии ОБСЕ, и о введении миротворцев ООН, и о режиме прекращения огня с 25 (августа) или 1 сентября, чтобы дети могли наконец хоть в школу пойти», - сказал президент.