Порошенко заявляет, что не видит необходимости менять "нормандский формат"

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в Вашингтоне были обсуждены вопросы более активного вовлечения США в “нормандский формат”, но не видит необходимости менять его.

Об этом он заявил на пресс-конференции сегодня в Вашингтоне.

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"Мы не видим необходимости менять "нормандский формат" и иметь какой-то параллельный трек к Минскому процессу", - сказал Порошенко.

"Мы действительно обсуждали более активное привлечение наших американских партнеров к "нормандскому формату", мы полностью открыты и приветствуем эти шаги. И будем абсолютно приветствовать и более активное участие, в том числе, и представительское, в формате Минского процесса и в Трехсторонний контактной группе. Мы считаем, что это может принести новое дыхание, перезагрузку и принести быстрые результаты", - ответил президент на соответствующий вопрос.