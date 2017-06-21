Порошенко заявляет, что не видит необходимости менять "нормандский формат"
Украинская сторона будет приветствовать и более активное участие американских партнеров, в том числе и представительское, в формате минского процесса.
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в Вашингтоне были обсуждены вопросы более активного вовлечения США в “нормандский формат”, но не видит необходимости менять его.
Об этом он заявил на пресс-конференции сегодня в Вашингтоне.
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"Мы не видим необходимости менять "нормандский формат" и иметь какой-то параллельный трек к Минскому процессу", - сказал Порошенко.
"Мы действительно обсуждали более активное привлечение наших американских партнеров к "нормандскому формату", мы полностью открыты и приветствуем эти шаги. И будем абсолютно приветствовать и более активное участие, в том числе, и представительское, в формате Минского процесса и в Трехсторонний контактной группе. Мы считаем, что это может принести новое дыхание, перезагрузку и принести быстрые результаты", - ответил президент на соответствующий вопрос.