В ГПУ подтвердили, что девичья фамилия Поклонской - Дубровская

Предыдущая фамилия экс-"генпрокурора" оккупированного Крыма и "депутата" нелегитимной Госдумы РФ Натальи Поклонской - Дубровская.

Об этом в интервью "Настоящему времени" заявил следователь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Атаманчук.

Именно эта фамилия часто фигурирует в неофициальных биографиях Поклонской в качестве ее девичьей, но ранее официально эта информация не была подтверждена.

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Следователь ГПУ также заявил, что "формально из тех сведений, что имеются в материалах дела досудебного расследования, на ней [Наталье Поклонской, с данной фамилией] имущества на территории Украины нет".

По словам Атаманчука, сейчас ГПУ ведет расследование в отношении Поклонской только по четырем статьям уголовного кодекса из-за событий, связанных с аннексией Крыма.

Напомним, организация по борьбе с коррупцией Transparency International призвала нелегитимную Госдуму РФ снять мандат с так называемой русской депутатки Натальи Поклонской, если подтвердятся данные о ее незадекларованной квартире в оккупированном боевиками Донецке.

Российское отделение антикоррупционеров сообщает, что бывшая "прокурор" оккупированного Крыма пользуется двумя служебными квартирами, одной – депутатской в столице РФ Москве, и прокурорской в Симферополе, хотя давно не занимает эту должность.

Третью квартиру Поклонской на 29,9 квадратных метра TI обнаружила в украинском государственном реестре прав на недвижимость. Зарегистрирована она на Дубровскую Наталью Владимировну (Дубровская - девичья фамилия Поклонской), которая родилась в тот же день, что Поклонская.