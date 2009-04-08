Кириленко ищет методы влияния на Литвина

Депутатская группа «За Украину!» выступает против проведения внеочередных парламентских и внеочередных президентских выборов.

Об этом во Львове заявил председатель общественного движения „За Украину!”, народный депутат Вячеслав КИРИЛЕНКО, сообщает официальный сайт группы «За Украину!».

По словам В.КИРИЛЕНКО, сейчас вся парламентская среда должна бороться за выход из экономического кризиса и концентрировать свои усилия на принятии соответствующих законов.

„Внеочередная избирательная кампания навредит этому процессу, поэтому мы не будем голосовать за ни один из законопроектов, который связан с досрочными выборами”, - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО, также публично обратился к председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ с предложением на следующей пленарной неделе „вместо дежурной порции политизированных вопросов внести в повестку дня” законопроекты по защите малого бизнеса, внесенные группой „За Украину!”.

«Я не знаю, как повлиять на коалиционного спикера В.ЛИТВИНА с тем, чтобы он включил в повестку дня ВР хотя бы два законопроекта, которые давно зарегистрированы и поддержаны предварительно всеми политическими силами", - сказал депутат.

В.КИРИЛЕНКО напомнил, что речь идет о законопроектах, внесенных депутатами от группы „За Украину!” о введении моратория на налоговые и другие проверки для субъектов малого бизнеса до конца 2009 года и законопроект о запрете на увеличение налоговой нагрузки до конца этого года.

„Если снова будет отказ, то мы соберемся на заседание депутатской группы «За Украину!» и будем принимать решение о методах политического влияния на В.ЛИТВИНА”, - сказал В.КИРИЛЕНКО.

„Сейчас мы еще раз обращаемся к ЛИТВИНУ - включить эти вопросы в повестку дня и пока не поднимаем вопрос о его отставке”, - подчеркнул он.