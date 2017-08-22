В Украину завтра прибудет делегация США во главе с министром обороны

В Украину завтра прибудет делегация Соединенных Штатов Америки во главе с министром обороны Джеймсом Маттисом.

Об этом говорится в сообщении на сайте украинского оборонного ведомства.

«Делегация США посетит Украину в период 23-24 августа 2017 года", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ параде на День Независимости Украины примет участие 231 военнослужащий иностранных государств

По словам руководителя оборонного ведомства Степана Полторака, США является главным стратегическим партнером для Украины во всех измерениях: политическом, военном и экономическом. Он назвал всестороннюю помощь США определяющим фактором восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Как сообщал УНИАН, 21 августа президент Украины Петр Порошенко выразил убеждение, что запланированные переговоры с Меттисом будут иметь чрезвычайно важное значение для укрепления обороноспособности Украины.