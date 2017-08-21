Порошенко рассказал об ожиданиях от переговоров с главой Пентагона

Президент Петр Порошенко ожидает, что его переговоры с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, запланированные на 24 августа в Киеве, будут чрезвычайно важны для укрепления обороноспособности Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время открытия реконструированного корпуса Кировоградской областной детской больницы.

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«Наше сотрудничество с партнерами чрезвычайно эффективно. Вы знаете, что в этом году состоялся мой визит в США, встреча с президентом США Дональдом Трампом, с министром энергетики, с министром торговли, государственным секретарем, который после этого посетил Украину», - сказал Порошенко.

Кроме того, президент отметил символичность и чрезвычайную важность своей встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом в Пентагоне в рамках рабочей поездки в Вашингтон.

«Вот сейчас для совместного празднования 26-й годовщины независимости Украины к нам в Киев символично прибудут министры обороны наших стран-партнеров, и в том числе министр обороны США. Джеймс Мэттис - большой друг Украины, уверен, что эти переговоры будут иметь чрезвычайно важное значение для укрепления обороноспособности нашего государства, потому что в беде познаются настоящие друзья», - заметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, секретарь Департамента обороны Соединенных Штатов Америки (министр обороны) Мэттис осуществит визит в Украину в День независимости, 24 августа. В Киеве к нему также присоединится специальный представитель США по делам Украины Курт Волкер.