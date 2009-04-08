В ЕЦ говорят, что уход Бондаря - не такая уж и потеря

В партии "Единый центр" заявляют, что для председателя Днепропетровской областной государственной администрации Виктора БОНДАРЯ должность в партии оказалась важнее партийных принципов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЕЦ, отметив, что в течение последних дней СМИ активно обсуждают одно из рядовых событий внутрипартийной жизни "Единого центра" – исключение из руководящих органов партии В.БОНДАРЯ.

"Призываем не переоценивать важность отдельных чиновников для нашей политической силы", - отметили в пресс-службе.

"Не все могут отказаться от личных политических амбиций, и работать в команде. Последние заявления В.БОНДАРЯ доказывают, что решение Политсовета "Единого центра" о снятии его с должности заместителя председателя партии было оправданным. К сожалению, должность в партии оказалась для молодого политика важнее принципов, которые отстаивает "Единый центр", - сообщает пресс-служба партии.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля В.БОНДАРЯ освободили от должности заместителя председателя партии.

7 апреля он написал заявление о выходе из “Единого центра”.

Сегодня, 8 апреля, отечественные СМИ со ссылкой на источники в Секретариате Президента распространили информацию о том, что В.БОНДАРЬ вышел из “Единого центра” якобы по настоянию Президента В.ЮЩЕНКО. Недоразумение с руководством “Единого центра” у В.БОНДАРЯ возникло в конце марта после публикации его интервью в журнале "Профиль", в котором политик высказался о необходимости создания нового политического проекта, сообщили СМИ.