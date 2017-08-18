Антикоррупционный суд может появиться к лету 2018 года - Сытник

Продолжается финальная битва за Антикоррупционный суд, который может появиться в Украине к лету 2018 года. Об этом в интервью газете "День" заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

«Результаты деятельности НАБУ не будут иметь смысла, если не будет создан Антикоррупционный суд. У меня с самого начала было убеждение, что нам нужен такой суд, и в дальнейшем практика это только подтвердила. Нам нужна организация, которая будет не только некоррумпированной, но и независимой от других форм влияния, прежде всего политического. Сейчас идет финальная битва за создание Антикоррупционного суда. Год назад в Администрации президента вообще считали, что он нам не нужен. Впоследствии, под влиянием украинского общества и западных партнеров, этот вопрос превратился в дискуссию не о том, нужен ли такой суд, а о том, будет ли это полностью самостоятельная структура или отдельная палата в действующих судах», - сказал Сытник.

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По словам директора НАБУ, очень важно, чтобы уже осенью этого года было принято соответствующее законодательство, которое бы позволило начать процесс создания Антикоррупционного суда.

«Если законодательная база будет подготовлена, то к лету 2018 такой суд может появиться», - сказал он.

Справка УНИАН. Создание Высшего антикоррупционного суда в рамках проведения судебной реформы предусмотрено законом о судоустройстве и статусе судей, принятым Верховной Радой 2 июня 2016 года. Согласно закону, в системе судоустройства действуют высшие специализированные суды как суды первой инстанции по рассмотрению отдельных категорий дел: Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и Высший антикоррупционный суд.

Кроме того, в меморандуме между Украиной и Международным валютным фондом по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF отмечается, что Антикоррупционный суд должен начать свою деятельность до конца марта 2018 года.

1 февраля народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев заявил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда, который будет рассматривать дела Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Высший совет правосудия 9 марта 2017 года утвердил консультативное заключение, в котором признал законопроект №6011 об антикоррупционных судах противоречащим Конституции и не согласующимся с рядом законодательных актов.

22 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что направит в Венецианскую комиссию две концепции по созданию антикоррупционного суда. По словам Парубия, по поводу создания антикоррупционного суда происходит острая дискуссия между разными позициями: одной более основательной, но продолжительной, и второй - о создании отдельной палаты судей.

«Мы сможем получить мнение наиболее авторитетной европейской институции, которая придаст легитимность этому процессу, - отметил председатель Верховной Рады. - Венецианская комиссия снимет политический аспект, и тогда есть уверенность на 99%, что это решение пройдет».