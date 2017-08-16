Украина адекватно ответит на намерение России использовать средства ПВО на границе - Полторак

Украина примет адекватные меры к намерениям РФ использовать средства систем противовоздушной обороны (ПВО) на украинско-российской границе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Степан Полторак сказал после представления генерал-лейтенанта Анатолия Сиротенко новым руководителем Национального университета обороны Украины им. И. Черняховского.

«Мы отслеживаем все действия Российской Федерации, в том числе и решение о размещении средств ПВО на границе с Украиной и в Беларуси. И соответственно, исходя из этого, мы принимаем решение адекватное решению, которое принял президент (Российской Федерации Владимир Путин - УНИАН) », - отметил Полторак.

При этом он заметил, что «кстати, там средства ПВО были и до этого».

«Они размещелись на границе с Украиной, на границе с Беларусью», - добавил министр обороны.

Как известно, президент России Путин 10 августа внес в Государственную Думу проект закона, который позволит РФ использовать системы ПВО на границах Беларуси с ЕС и Украиной.