Из Украины выдворили российскую журналистку: въезд запрещен на три года
СБУ принудительно вернула в РФ журналистку, которая работала на телеканалы "Россия-1" и "Россия-24".
Заблокирована деструктивная деятельность журналистки Марии Князевой, которая под псевдонимом "Саушкина" работала на телеканалы "Россия-1" и "Россия-24". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Россиянка, используя связи с пророссийски настроенными представителями украинских медиа и экспертами, собирала информацию о ситуации в государстве, деятельности высших органов власти, силовых структур нашего государства.
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"Эти данные использовалось ею для тенденциозного освещения ситуации в Украине", - рассказали в Службе безопасности.
Для противодействия вмешательству страны-агрессора в отечественное медиапространство и локализации угроз в информационной сфере Князеву принудительно вернули на территорию РФ. Ей запрещено въезжать в Украину в течение трех лет.
Как сообщал УНИАН, 22 мая украинские пограничники выдворили за пределы страны российского пропагандиста, фактического руководителя информационной службы телеканала "Интер" Игоря Шувалова. Ему запрещен въезд сроком на 5 лет.