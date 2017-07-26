Из Украины выдворили российскую журналистку: въезд запрещен на три года

Заблокирована деструктивная деятельность журналистки Марии Князевой, которая под псевдонимом "Саушкина" работала на телеканалы "Россия-1" и "Россия-24". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Россиянка, используя связи с пророссийски настроенными представителями украинских медиа и экспертами, собирала информацию о ситуации в государстве, деятельности высших органов власти, силовых структур нашего государства.

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"Эти данные использовалось ею для тенденциозного освещения ситуации в Украине", - рассказали в Службе безопасности.

Для противодействия вмешательству страны-агрессора в отечественное медиапространство и локализации угроз в информационной сфере Князеву принудительно вернули на территорию РФ. Ей запрещено въезжать в Украину в течение трех лет.

Как сообщал УНИАН, 22 мая украинские пограничники выдворили за пределы страны российского пропагандиста, фактического руководителя информационной службы телеканала "Интер" Игоря Шувалова. Ему запрещен въезд сроком на 5 лет.