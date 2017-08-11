В Очакове строительные части ВМС США возводят оперативный центр для украинского флота

Строительство оперативного центра ВМС Украины на военно-морской базе в Очакове инженерными подразделениями США полностью соответствует действующему законодательству Украины.

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Об этом на своей странице в Facebook написала председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

Размышляя о недавних высказываниях заместителя председателя комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франца Клинцевича о провокации со стороны ВМС США, Фриз отметила: «Очевидно, Франц Клинцевич не заметил изменений в законодательном поле и внешней политике Украины».

Фриз напомнила, что в этом году парламент Украины принял закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внешнеполитического курса Украины)».

«Законопроект позволил четко установить курс Украины на получение членства в Североатлантическом Альянсе. Хочу напомнить Францу Клинцевичу, что внеблоковый статус был отменен Украиной вскоре после аннексии Крыма и начала российской агрессии на Донбассе», - подчеркнула она.

Парламентарий отметила, что Украина рассматривает такое строительство как насущную необходимость в рамках повышения обороноспособности государства, развития ВМС Украины, а также проведения и координации совместных мероприятий по безопасности со странами-членами НАТО.

«Такая необходимость вызвана многолетней политикой РФ, направленной на уничтожение украинской независимости и суверенитета, а с 2014 года - ведением необъявленной войны», - подчеркнула Фриз.