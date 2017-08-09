Порошенко подписал указ о повышении престижа военной службы

Президент Петр Порошенко подписал указ, вносящий изменения в перечень воинских частей, над которыми осуществляют шефство органы местной власти. Об этом говорится в соответствующем указе №213 от 8 августа, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Читайте такжеПорошенко поблагодарил военных моряков за верность долгу и вручил награды по случаю Дня ВМС"Внести изменения в Перечень воинских частей Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, над которыми осуществляется шефство", - сказано в указе.

В пресс-службе президента объяснили, что этот документ уточняет перечень воинских частей и органы местной государственной власти и местного самоуправления, которые осуществляют шефство над ними.

"Принятие этого указа президента Украины будет способствовать решению социально-бытовых проблем, удовлетворению культурных и духовных потребностей военнослужащих, повышению престижа военной службы, налаживанию эффективного гражданско-военного сотрудничества", - пояснили в пресс-службе.