Луценко не поддержит на президентских выборах просто Юлю, Витю, Сеню...
Пускай сперва команду назовут...
Лидер «Народной самообороны», министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО утверждает, что на следующих президентских выборах не будет баллотироваться на должность главы государства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве во время выступления перед делегатами ІХ съезда политической партии «Вперед, Украина!».
Вместо этого Ю.ЛУЦЕНКО обещает поддержать кандидатуру, которая продемонстрирует команду и план действий.
«Я поддержу того кандидата, который продемонстрирует команду, с которой он будет работать. Если мы будем искать очередного мессию, закончится так же, как сейчас, а потому я поддержу ни Юлю, ни Витю, ни Сеню, а именно того, кто сможет показать план и команду его исполнителей», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
При этом он отметил, что, по его мнению, самой большой проблемой Майдана-2004 было именно отсутствие у тогдашнего кандидата и нынешнего Президента действенной команды, проверенной делами.