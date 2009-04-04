Ющенко на слете антикваров и милитаристов купил «Битую птицу»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня утром посетил в Киеве неформальный рынок старинных, антикварных вещей, где сделал несколько покупок.

Как передает корреспондент УНИАН, этот неформальный рынок старинных вещей традиционно организуется каждую субботу в Киеве неподалеку от станции метро «Левобережная».

По свидетельству очевидцев, Президента заинтересовали ковровая дорожка в западноукраинской традиции, деревянная резная композиция под названием «Битая птица», а также тапочки из овчины, которые В.ЮЩЕНКО приобрел.

В частности, «Битая птица» после торга охранника с продавцом обошлась главе государству в примерно 1500 гривен, а тапочки стоили всего 60 грн.

Также В.ЮЩЕНКО осмотрел старинные иконы, издание «Кобзаря» 1908 года и раритетную «Книгу памяти Гоголя».

Участники слета высоко оценили вкус и увлечение Президента старинными раритетами, который, в свою очередь, не отказывал антикварникам в совместном фотографировании.

Как свидетельствуют постоянные посетители слета, В.ЮЩЕНКО традиционно появляется в их рядах где-то раз в месяц

Неформальный форум любителей старинных, антикварных вещей среди участников называется «Слетом антикварников и милитаристов». Особенностью данного мероприятия, в частности, является то, что здесь, помимо остального, можно купить, обменять, заказать раритетные вещи военного потребления. Речь идет об элементах военной формы одежды, экипировки и даже образцах оружия прошлых войн.