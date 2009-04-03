Литвин: досрочных парламентских выборов не будет

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что сценарий проведения досрочных парламентских выборов не будет реализован.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности проведения досрочных парламентских выборов, в частности уже в июне.

В то же время спикер считает, что сегодняшнее блокирование работы парламента направлена именно на реализацию данного сценария. Он отметил, что народные депутаты, которые входят во фракцию, блокирующую трибуну парламента (речь идет о фракции Партии регионов – УНИАН), «возмущаются, не хотят лежать под трибунами, а им приказывают это делать». По его словам, люди, которые «возглавляют прославленные коллективы, вынуждены выполнять указание и играть роль этаких казачков».

Отвечая на вопрос, имеет ли он какую-то информацию о том, что в Секретариате Президента уже подготовлен указ о роспуске парламента, В.ЛИТВИН ответил: «У Верховной Рады нет своей службы безопасности и нет других структур, которые бы занимались разведкой». Он добавил, что руководствуется только официальной информацией, а разговорам значения не придает.

В то же время В.ЛИТВИН добавил, что нынешние события «свидетельствует о горячем желании найти любые основания» для роспуска парламента.

Он сообщил, что в ВР обратился судья Конституционного Суда (В.ЛИТВИН не назвал его фамилии – УНИАН) и требовал ряд материалов, в частности списки народных депутатов, которые входят в коалицию, а также подписи этих депутатов под коалиционным соглашением. По мнению В.ЛИТВИНА, «совершенно очевидно, что ищут основания» для роспуска парламента.

Спикер также считает, что именно на досрочных выборах депутатов Тернопольского облсовета был испытан сценарий будущих парламентских выборов. Он отметил, что руководитель УСБУ в Тернопольской области «получил орден, а затем получил звание генерала, а затем опомнились, что этому надо будет дать объяснение и указ сразу отменили». (В.ЛИТВИН неоднократно заявлял, что результаты выборов в Тернопольский облсовет были фальсифицированы – УНИАН).

Он подчеркнул, что есть много факторов, свидетельствующих о желании провести досрочные парламентские выборы, в частности, чтобы «войти в ВР и получить соответствующую крышу». Вместе с тем он напомнил, что инициаторам выборов необходимо помнить, что «оппоненты тоже не дремлют».

По словам В.ЛИТВИНА, уже все делается для того, чтобы провести «противоположный процесс».

На уточняющий вопрос журналистов, имеет ли он в виду сбор подписей под инициативой организации импичмента Президенту, В.ЛИТВИН четко не ответил, только отметил, что не хотел бы развития ни одного из этих сценариев.

Говоря о сборе подписей, спикер сказал, что во многих фракциях «подписи собраны на все случаи жизни». Он сообщил, что издал распоряжение, в котором предусмотрено, что на каждой странице должно быть указано относительно поддержки какого вопроса собраны подписи, поскольку на сегодняшний день во фракциях есть «по пять комплектов таких подписей».