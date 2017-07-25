Манафорт дал показания в сенате США по делу о России

Бывший глава предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа Пол Манафорт дал показания в комитете по разведке сената США. Об этом сообщает Associated Press.

По словам источников в сенате, его показания касались исключительно встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 года.

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Один из источников добавил, что Манафорт согласился на дополнительные интервью с комитетом сената.

«Пол Манафорт встретился этим утром, согласно предшествующему соглашению, с представителями двух партий в комитете по разведке сената и полностью ответил на все вопросы», — сообщил представитель Манафорта агентству Reuters.

Ранее сообщалось, что следователи США изучают сделки Манафорта.