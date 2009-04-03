Регионалы сломали стол Лёвочкина в Верховной Раде

Никаких инцидентов во время ночного дежурства фракции Партии регионов в Верховной Раде не было.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он отметил, что группа депутатов всю ночь дежурила в сессионном зале парламента.

В то же время он подтвердил тот факт, что был сломан один из столов в сессионном зале (речь идет о рабочем месте депутата от Партии регионов Сергея ЛЁВОЧКИНА - УНИАН).

А.ЕФРЕМОВ подтвердил, что такая ситуация была, но это произошло не ночью, а утром, когда один из депутатов оперся рукой на стол, и он сломался.