В России поговаривают о планах высадить десант в Одесской области для организации "коридора" в Приднестровье - депутат

В России появились отдельные материалы о планах проведения наступательной операции на южном участке Одесской области, высадки российского десанта с целью организации "коридора" в ПМР.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат, член комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

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Она подчеркнула, что такое развитие ситуации на юго-западном направлении требует от Украины решительных действий политико-дипломатических.

Кроме того, по ее словам, в последнее время со стороны самопровозглашенной непризнанной Приднестровской молдавской республики продолжают поступать нездоровые сигналы, которые, в частности, указывают на фактические действия по выходу из мирного соглашения и иного видения содержания международных документов по приднестровскому урегулированию.

Также так называемый председатель правительства ПМР Александр Мартынов заявил о намерениях Тирасполя легитимизировать институт судебных исполнителей РФ на территории непризнанного Приднестровья.

"В связи с этим направляю секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову обращение с предложениями по минимизации угроз российской подрывной работы против Украины со стороны территории ПМР, а также возвратом Тирасполя к выполнению обязательств в рамках мирного соглашения", - говорится в ее сообщении.

Как сообщала ранее Фриз, политические круги России применяют приднестровский сценарий на Донбассе.