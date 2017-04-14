"Российских миротворцев" в Приднестровье нужно заменить на международный полицейский контингент – Фриз

Украина, как страна-посредник в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, должна поддержать требование делегации Республики Молдова в Объединенной контрольной комиссии по вводу в зону безопасности международных наблюдателей для мониторинга ситуации. Об этом написала народный депутат фракции партии «Блок Петра Порошенко» Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

«Заявления молдавской стороны об отклонении приднестровской делегации от достигнутых ранее договоренностей является серьезным сигналом, и должны вызвать реакцию всех участников переговорного процесса. Развитие ситуации в ПМР, признаки аннексии со стороны РФ, которые заключаются в решении по использованию российской государственной символики, развертывании на территории ПМР сети российской резидентуры, центров подготовки боевиков, участвующих в войне на Донбассе, свидетельствуют не только о неэффективности так называемой миротворческой миссии РФ в этом непризнанном территориальном объединении, но и об использовании этой территории под видом миротворческих усилий для подрывной работы против Украины и демократического правительства Молдовы», – заявила Фриз.

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Народный депутат отметила, что выступает за полную замену российской отдельной группы войск на международный полицейский контингент: «В этом году исполняется 25 лет с момента прекращения боевых действий в Приднестровье, и это вполне достаточный срок для того, чтобы быть признаком завершения рисков вооруженного противостояния и, соответственно, основанием для завершения миссии так называемых российских миротворцев в регионе. Призываю официальный Кишинев в лице Правительства поставить перед ОБСЕ вопрос о выводе и замене ОГРВ на международных миротворцев и наблюдателей под эгидой ОБСЕ или СБ ООН».

Как сообщал президент Украины Петр Порошенко, войска РФ в Приднестровье в любое время могут быть использованы для атаки на Украину.