САП подозревает 7 человек в растрате почти 17 миллионов гривень проекта "Стена": названы фамилии

Задержанных в рамках расследования уголовного производства по факту растраты госсредств, выделенных на реализацию проекта "Стена", подозревают в хищении 16 млн 688 тыс. грн.

Об этом заявил журналистам на брифинге в среду, 9 августа, руководитель САП Назар Холодницкий, передает "112 Украина".

По словам Холодницкого, были задержаны семь, а не шесть должностных лиц Госпогранслужбы Украины и предприятий-подрядчиков.

"Вчера по результатам обысков было задержано 7 человек. Был задержан Александр Тимонюк, начальник строительства департамента ресурсного обеспечения администрации Госпогранслужбы, Владимир Целко, бывший начальник первого отдельного отдела капитального строительства Госпогранслужбы, Вячеслав Майданович, офицер производственно-технического отделения, который осуществлял технический надзор. Также задержаны некоторые субъекты, директора фирм, директор ООО Стройцентр "Витязь", который осуществлял работы, Александр Кашуба, директор ООО "Агентство защиты информации", Сергей Значко, бывший заместитель руководителя ГП "Черниговский автодор" и один из посредников, который выступал координатором между объектами хозяйствования, которые эти работы частично вели и частично не вели, с должностными лицами Госпогранслужбы", - заявил он.

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К концу дня САП совместно с НАБУ намерены внести корректировки в подозрения вышеуказанным лицам и обнародовать их. Кроме того, сегодня задержанным будут избраны меры пресечения. САП будет настаивать, чтобы фигуранты уголовного производства были помещены под стражу с возможностью внесения залога.