Сейчас прилагаются все усилия для наказания виновных в оккупации Крыма – прокурор

Прокуратурой Автономной Республики Крым прилагаются все усилия для привлечения к ответственности лиц, виновных в оккупации полуострова.

Об этом говорится в обращении прокурора АР Крым Гюндуза Мамедова к коренным народам Крыма в связи с празднованием Международного дня коренных народов мира, размещенном на странице ведомства в Facebook.

В своем обращении прокурор отметил, что четвертый год оккупационные власти осуществляют систематические и масштабные нарушения прав человека на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

«Такие нарушения касаются, в первую очередь, прав коренных народов. Нарушается право на их свободное развитие на своей земле, образование на родном языке и свободу вероисповедания. Осуществляется давление на крымскотатарский народ, подвергаются репрессиям жители полуострова, которые активно проявляют свою гражданскую позицию относительно принадлежности Крыма Украине, происходит преследование по национальному и этническому признаку», - говорится в обращении.

Прокурор также отметил, что в связи с этим многие представители коренных народов Крыма были вынуждены покинуть территорию полуострова после оккупации.

«Вынужденное переселение крымчан в связи с невозможностью жить в созданных условиях является военным преступлением, оценку которому даст не только суд, но и все мировое сообщество. Уверяю вас, что прокуратурой Автономной Республики Крым прилагаются все усилия для привлечения к ответственности лиц, виновных в оккупации полуострова, и тех, кто сознательно нарушает основополагающие права граждан в Крыму», - подчеркнул Мамедов.

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Он также сообщил, что сейчас прокуратура полуострова готовит доказательную базу осуществления незаконных действий оккупационными властями для рассмотрения в международных судебных инстанциях.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма, и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.