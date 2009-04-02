Вакарчук переводит вузы в режим максимальной экономии

Министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК отмечает, что на современном этапе высшие учебные заведения Украины переходят в режим максимальной экономии расходов, которые не влияют на качество предоставления образовательных услуг.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки, об этом И.ВАКАРЧУК подчеркнул на итоговой коллегии МОН “Цель реформ в высшей школе – качество и доступность образования”, которая состоялась сегодня в Киеве.

”Финансово-хозяйственная деятельность высших учебных заведений должна быть переведена на режим максимальный экономии, режим уменьшения тех расходов, которые не имеют влияния на качество образовательных услуг”, - сказал И.ВАКАРЧУК, выразив убеждение, что украинская высшая школа сохранит положительную тенденцию развития и достойно ответит на современные общественные и экономические вызовы.

В то же время, министр подверг критике пути улучшения экономической ситуации в некоторых учебных заведениях за счет аренды государственного имущества.

“Анализ предложений относительно аренды создает впечатление, что отдельные руководители начали путать понятие “государственное” и “мое”. Латая финансовые “дыры”, кое-кто начал самостоятельно исправлять нормы законодательства и предлагать студентам, которые учатся на контрактной основе (а фактически заставляли), ежегодно заключать разные дополнительные соглашения, платить “благотворительные взносы”, осуществлять плату через искусственные банковские счета”, – объяснил ситуацию И.ВАКАРЧУК.

Министр также заметил, что, несмотря на объективность кризисных процессов в экономике, есть руководители, которые сами создают кризисные ситуации. Прежде всего, это касается стипендиального обеспечения.

“Министерство профинансировало все расходы на стипендии как в 2008 году, так и в начале 2009 года, в соответствии с заявками высших учебных заведений. Несмотря на это, поступали многочисленные жалобы за невыплату стипендий. Этот вопрос даже стал предметом рассмотрения Генеральной прокуратуры”, - отметил И.ВАКАРЧУК.

На заседании коллегии констатировали, что Минобразования в 2008 году в условиях экономической нестабильности полностью выплатило заработную плату и стипендии, выделило средства на оздоровление студентов и преподавателей, улучшение условий проживания, досуга студентов. Аналогично и в 2009 году – ежемесячно МОН своевременно финансирует все предусмотренные бюджетом расходы на образование.

В 2009 году на развитие заведений и учреждений образования и науки системы МОН государственным бюджетом предусмотрено 13 млрд. грн. (в 2008-м было свыше 11 млрд.), в том числе на высшее образование – почти 7 млрд. грн.

В связи с чем. И.ВАКАРЧУК выразил надежду, что все эти средства поступят в полном объеме, а инфляция их не обесценит.