ПР подозревает, что Литвин ввел цензуру на телеканале «Рада»

Партия регионов будет инициировать создание временной следственной комиссии по вопросу введения цензуры на телеканале “Рада” и причастности к этому руководству Верховной Рады УКкраины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом заявил сегодня заместитель председателя фракции Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ, давая свою оценку тому, как парламентский телеканал информировал сегодня украинских зрителей о событиях в Верховной Раде.

Как сообщал УНИАН, сегодня руководство фракции Партии регионов выступило с требованием к председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ включить прямую трансляцию из сессионного зала украинского парламента, работа которого была заблокирована депутатами от ПР.

Позже несколько депутатов от фракции Партии регионов во главе с Анной ГЕРМАН зашли в аппаратную телеканала “Рада”, где потребовали прямого эфира для оглашения своих требований.

Парламентский телеканал включил на определенное время трансляцию из сессионного зала ВР.

В свою очередь пресс-секретарь председателя ВР Ольга ЧЕРНАЯ объяснила, что телеканал «Рада» осуществляет прямые трансляции пленарных заседаний ВР только после объявления председателем на сессии об открытии заседания, чего не было сегодня сделано из-за блокирования.

По ее словам, телеканал «Рада» сегодня осуществляет прямые включения из кулуаров, транслирует брифинги представителей фракций и интервью народных депутатов парламентскому телеканалу, как делается всегда в промежутки времени, когда не ведется прямая трансляция заседаний ВР.