МИД указало на отсутствие жесткой реакции мира на вторжение России в Грузию в 2008 году

Из-за отсутствия жесткой и консолидированной реакции мирового сообщества на преступление Кремля в Грузии ее пятая часть до сих пор находится под оккупацией.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, переданном УНИАН.

Отмечается, что в 9-ю годовщину вооруженной агрессии России против Грузии, в результате которой погибли сотни людей, а десятки тысяч остались без крова, Украина подтверждает свое уважение государственного суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ и решительно осуждает действия Российской Федерации как государства-агрессора.

«Вынуждены констатировать, что именно из-за отсутствия своевременной жесткой и консолидированной реакции мирового сообщества на преступление Кремля в Грузии пятая часть суверенной территории этого государства до сих пор находится под оккупацией, а Россия продолжает захватническую политику против других государств Европы», - говорится в заявлении.

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«В Украине призывают международное сообщество наконец осознать всю глубину опасности, которую несет глобальной безопасности агрессивная политика России, и ужесточить совместные усилия, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета государств, ставших жертвами российской агрессии», - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

*** В ночь с 7 на 8 августа 2008 года российские военные вошли в Грузию после попытки Тбилиси восстановить контроль над самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия. В результате 5-дневной войны Россия признала независимость этих двух грузинских регионов и ввела дополнительные войска и вооружение на свои военные базы на этих территориях.

Все государства мира, за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру признают эти регионы территорией Грузии, оккупированными Россией.

По официальным данным грузинских властей, в результате событий 2008 года погибло более 400 человек, более 2000 были ранены.