Вторжение РФ в Грузию сошло ей с рук: Климкин призвал остановить российскую агрессию
15:40, 08 августа 2017Политика
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Климкин заявил, что время восстановить грузинский и украинский суверенитет.
Павел Климкин / REUTERS
В девятую годовщину вторжения РФ в Грузию министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что время остановить российскую агрессию. Об этом он написал в своем Twitter.
Климкин подчеркнул, что вторжение в Грузию сошло России с рук. После чего Кремль пошел за Украиной.
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"9 лет назад Россия вторглась в Грузию и ей это сошло с рук. Затем они пошли за Украиной. Время остановить российскую агрессию и восстановить грузинский и украинский суверенитет", - написал он.
9Y ago Russia invaded Georgia and got away with it. Then they went after Ukraine. Time to #StopRussianAggression & restore
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