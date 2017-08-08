Вторжение РФ в Грузию сошло ей с рук: Климкин призвал остановить российскую агрессию

В девятую годовщину вторжения РФ в Грузию министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что время остановить российскую агрессию. Об этом он написал в своем Twitter.

Климкин подчеркнул, что вторжение в Грузию сошло России с рук. После чего Кремль пошел за Украиной.

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"9 лет назад Россия вторглась в Грузию и ей это сошло с рук. Затем они пошли за Украиной. Время остановить российскую агрессию и восстановить грузинский и украинский суверенитет", - написал он.