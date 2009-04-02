Балога не дотянул до 200 тысяч гривен годового дохода (декларация)

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА обнародовал декларацию о доходах за 2008 год.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, общая сумма совокупного дохода В.БАЛОГИ составила 192 тыс. 243 грн., а членов его семьи – 314 тыс. 916 гривен. Члены семьи (жена, сын, дочь) получили 74 тыс. 916 грн. в виде дивидендов, процентов, роялти.

В частной собственности семьи В.БАЛОГИ есть три земельных участка площадями 2406 кв. м; 2000 кв. м.; 200 кв. м. Кроме того, семья имеет жилой дом площадью 314,1 кв. м и три квартиры площадями 101,1 кв. м; 58,8 кв. м; 79,3 кв. м, также есть гараж площадью 48,8 кв.м.

В разделе декларации, где речь идет о сведениях о транспортных средствах, которые находятся в частной собственности, везде прочерки, что свидетельствует о том, что ни В.БАЛОГА, ни члены его семьи не имеют автомобилей.

Члены семьи В.БАЛОГИ имеют вклады в виде взносов (паев) в уставные (паевые) фонды предприятий, учреждений, организаций в сумме 5 272 181 грн. Кроме того, сумма денежных средств на счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях составляет 418 573 грн.