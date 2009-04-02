Регионалы требуют, чтобы их блокирование пустили в прямом эфире

Телеканал «Рада» включил на определенное время трансляцию из сессионного зала украинского парламента, работу которого сегодня заблокировали депутаты от Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, на несколько минут была включена трансляция из сессионного зала парламента и показано, что парламент заблокирован.

В студии рядом с первым заместителем руководителя дирекции телеканала «Рада» Светланой ГЛУШЕНОК в прямом эфире несколько народных депутатов из фракции Партии регионов. Народный депутат Украины Анна ГЕРМАН отметила, что необходимо включение прямой трансляции, поскольку из регионов звонят по телефону люди и спрашивают, что происходит. Она отметила, что необходимо информировать население Украины о событиях в парламенте и причинах блокирования.

В ответ С.ГЛУШЕНОК сообщила, что трансляция происходит только тогда, когда проходят заседания Верховной Рады, но отметила, что они готовы пойти навстречу народным депутатам и время от времени на 2-3 минуты включать трансляцию из сессионного зала.

На данное время сегодняшнее заседание парламента так и не открыто. Продолжается блокирование работы парламента.