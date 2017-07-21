На Розенблата надели электронный браслет

Во исполнение постановления Соломенского районного суда Киева о мере пресечения для народного депутата Борислава Розенблата на него было надето средство электронного контроля перемещения, так называемый "электронный браслет". Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Кравченко.

Читайте такжеРозенблату присудили залог в 7 миллионов гривеньОн сообщил, что браслет Розенблат надели на второй день после вынесения решения судом - 20 июля. Также прокурор добавил, что пока ему не известно, оплатил ли Розенблат залог в 7 млн грн.

Кроме того, он добавил, что Розенблат имеет право находиться в Житомире и Киеве с разрешения следователя.

Прокурор подчеркнул, что достаточно и устного разрешения путем телефонного звонка, но, как правило, в таких случаях следователи предоставляют письменные разрешения во избежание возможных недоразумений, если лицо, находящееся под контролем, уедет в другой населенный пункт, чем разрешенный постановлением суда.

Как сообщал УНИАН, 19 июня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины при процессуальном руководстве прокуроров САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов. Сейчас установлена вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислав Розенблата (исключен из фракции БПП).

Следствие установило как минимум пять эпизодов преступной деятельности, в результате которой задержаны лица, которые, действуя в интересах указанных народных депутатов, получили от представителя иностранной компании неправомерную выгоду на общую сумму более $300 тыс. Эти средства были использованы для инициирования депутатами изменений в законы, подготовки законопроектов и их внесения в Верховную Раду, незаконного влияния на должностных лиц Госгеокадастра, Гослесагентства, Госгеонадр, органов местного самоуправления, суда и прокуратуры с целью беспрепятственного принятия решений в пользу указанной иностранной компании.

21 июня генеральный прокурор внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Полякова и Розенблата. 11 июля 2017 года Верховная Рада дала согласие на привлечение нардепов к уголовной ответственности, однако отказала в даче согласия на их задержание и арест.

18 июля Соломенский райсуд Киева избрал Розенблату меру пресечения в виде 7 млн грн залога и запретил без разрешения следователя покидать города Киев или Житомир.