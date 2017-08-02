ЦИК назначит первые местные выборы на октябрь

Центральная избирательная комиссия Украины назначит первые местные выборы на осень.

Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера на своей странице в Facebook.

По его словам, на рассмотрении в ЦИК находится более сотни обращений глав областных государственных администраций относительно назначения первых местных выборов, и что «эта цифра имеет тенденцию к увеличению, поскольку каждую неделю в ЦИК поступают новые представления ОГА».

«У меня нет сомнений, что в течение месяца августа по результатам рассмотрения представлений ОГА Центральная избирательная комиссия, согласно закону, назначит первые местные выборы на октябрь месяц. Конкретный день голосования первых местных выборов будет определен (с учетом времени официального опубликования) в постановлении ЦИК», - отметил Магера.

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Как сообщал УНИАН, 24 июля вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко призвал Центральную избирательную комиссию объявить первые выборы в объединенных территориальных громадах (ОТГ) в октябре 2017 года.

В письме министра в ЦИК подчеркивалось, что 146 вновьобразованных ОТГ рискуют не получить право перейти на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом, поскольку там не проведены первые местные выборы.

По словам Зубко, в соответствии с Бюджетным кодексом, бюджеты ОТГ должны быть сформированы до 15 октября года.

В Минрегионе напомнили, что в настоящее время на рассмотрении ЦИК находятся обращения от облгосадминистраций относительно назначения первых местных выборов в 146 объединенных территориальных громадах, в состав которых вошли 676 местных советов.