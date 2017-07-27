Житомирский облсовет поддержал изменения Перспективного плана - в области может появиться еще 7 объединенных территориальных общин

Сегодня Житомирский облсовет поддержал изменения Перспективного плана – на Житомирщине может появиться еще 7 объединенных территориальных общин.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, депутаты облсовета поддержали изменения Перспективного плана формирования ОТГ области появится 7 объединенных территориальных общин и 2 сельские советы присоединятся к уже существующим.

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Такое решение поддержали депутаты сегодня, 27 июля, во время двенадцатой сессии.

«Перспективный план был утвержден в 2015 году. Сейчас мы вносим изменения. Объединение добровольное. Мы можем планировать, но люди сами принимают решение, с кем объединяться и к кому присоединяться», – сказал на сессии председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич.

Во время сессии депутаты согласовали создание 7 ОТГ. Это - Брониковская, Пищевская, Олеевская, Курненская, Словечанская, Соколовская и Мартыновская общины.

Кроме этого, к Станишевськой присоединится Иванковская сельская рада, а к Иршанской – Шершневский сельский совет.

Напомним, сейчас в Житомирской области создано 32 объединенных территориальных общины.