Симоненко - персона нон грата в мобилке посла США в Украине

В мобильном телефоне посла США в Украине есть номера многих украинских политиков, кроме тех, которые входят в КПУ. Об этом в интервью журналу «Главред» сказал сам посол Уильям Тейлор.

«Мне очень приятно иметь номера телефонов многих-многих украинских политиков. И эти номера телефонов принадлежат представителям многих украинских партий, но не всех», - рассказал дипломат.

Отвечая на вопрос журналиста, он признался, что нет номеров коммунистов: «Да, коммунисты в моем мобильном не представлены. Мне также было приятно принимать многих украинских дипломатов, государственных чиновников, журналистов, научных работников и религиозных деятелей у себя на ужинах. И я считаю всех, кто были там, своими хорошими друзьями».