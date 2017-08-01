У чиновников Киевской ОГА проводятся обыски из-за коррупционных схем – прокуратура

Прокуратура Киевской области совместно с СБУ проводит ряд обысков у служебных лиц управления инфраструктуры КОГА в связи с проверкой имеющейся информации о коррупционных схемах выдачи разрешительных документов на право обслуживания ряда маршрутов пассажирских перевозок.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

По материалам Службы безопасности Украины, должностные лица управления инфраструктуры КОГА в течение 2015-2016 годов разработали противоправную схему выдачи разрешительных документов на право обслуживания ряда пригородных автобусных маршрутов общего пользования подконтрольным им автомобильным перевозчикам и аффилированным с ними структурам, которые фактически не соответствовали квалификационным требованиям конкурса.

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«С целью разоблачения и фиксации противоправной деятельности, прокуратурой Киевской области совместно с СБУ проведен ряд обысков в служебных помещениях Управления инфраструктуры КОГА и в жилье фигурантов уголовного производства. Сейчас проведение следственных действий продолжается», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что о результатах досудебного расследования общественность будет проинформирована дополнительно.

Как сообщал УНИАН ранее, сотрудники управления СБУ в Запорожской области с утра 1 августа проводят обыски в помещениях мэрии Запорожья. Факт обысков подтвердил представитель управления СБУ в регионе Сергей Левченко. В то же время в ведомстве пока не сообщают, что именно инкриминируют чиновникам мэрии и что ищут в здании.

«Действительно мы, СБУ, проводим обыски в рамках уголовного производства по постановлению следственного судьи. Пока продолжаются следственные действия», - сообщил Левченко.