Газпром обозвал Украину «транзитным шантажистом»

ОАО "Газпром" призывает руководство Европейского Союза тщательно расследовать причины газового конфликта между Украиной и Россией, который в январе 2009 года привел к двухнедельному перерыву транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему.

Об этом заявил сегодня заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Александр МЕДВЕДЕВ, выступая на конференции "Проект "Северный поток". Парламентское измерение" в Петербурге, передает РИА «Новости».

"Газпром" называют ненадежным поставщиком, при этом приводятся в пример газовые конфликты с Украиной в 2006 и в 2009 годах. Последний привел к остановке транзита на две недели. Мы так и не услышали оценки от руководства ЕС и Энергетической хартии. В 2006 году руководство ЕС, видимо боясь испортить отношения с "оранжевым" правительством, просто устранилось от такой оценки. Аналогично оно поступило и в 2009 году", - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

Он предположил, что если руководство ЕС проведет тщательное расследование причин газового конфликта в январе 2009 года, членство Украины в ЕС окажется под вопросом.

"Транзитный шантажист, одновременно шантажирующий Россию и Европу, видимо не самый лучший кандидат на членство в ЕС. Подобное расследование одновременно показало бы полную надежность "Газпрома" как поставщика газа", - сказал А.МЕДВЕДЕВ.