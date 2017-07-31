Прошло уже три года, как президент Украины Петр Порошенко дал силовикам две недели на то, чтобы «крышевание» незаконной добычи янтаря было ликвидировано. За это время с незаконным промыслом боролись и СБУ, и полиция, и нацгвардия, и прокуратура. Кое-кто «боролся» так сильно, что и сам на этом промысле погорел. Так появились «янтарные прокуроры» и «янтарные депутаты». А, судя по охвату задействованных в разных схемах лиц, победа над янтарной мафией пока недостижимая мечта.

Но некоторые успехи все же имеются. Речь идет о конфискованных полудрагоценных камнях, которых, если верить силовикам, в «закромах родины» накопилось уже добрых несколько тонн. В частности, по информации из Государственного хранилища драгоценных металлов и драгоценных камней Украины, количество изъятого во время проведения правоохранителями оперативно-следственных действий, а после этого переданного в Госхранилище на «временное ответственное хранение» янтаря в 2016 году составило 1185,63 кг, а на 1 июля года нынешнего – 3 366,99 кг. Вы представляете себе эту гору камней?

Почти 3,5 тонны янтаря, который находится на сбережении у государства, могут быть весьма ценными, если в них имеются такие камни

Стоит, правда, брать во внимание, что эта окаменелая смола бывает 32 видов. Их различают в зависимости от места добычи, качества, размеров… Если бриллианты мы привыкли измерять каратами, то у янтаря это – фракции. В янтарных регионах даже ходят байки (в разных интерпретациях) как один старатель сумел обменять несколько камней хорошего качества высоких фракций то ли на новенький джип, то ли на приличный земельный участок, то ли на квартиру в областном центре… Другими словами, почти 3,5 тонны янтаря, который находится на сбережении у государства, могут быть весьма ценными, если в них имеются такие камни.

А вот имеются ли – проверить не удается. Желание посмотреть, а, если получится, то и пощупать, чем богаты недра Украины, пресекается на корню. То есть, на запрос «покажите мне янтарь», не просто не отвечают – его игнорируют. Да, параллельно рассказывают о количестве изъятого янтаря, могут даже дать расклад по регионам – где и сколько изъяли, в отдельных случаях могут также назвать его приблизительную цену, и, конечно, отчитаются, сколько уголовных дел по этим фактам дошло до суда, и сколько решений уже вынесено (после этого, кстати, «солнечный камень» должен бы переходить из статуса «находится на временном сбережении» в статус «передан в Госфонд», но пока этого не происходило).

«Покажите мне янтарь» с каждым днем игнора со стороны министерств, от которых зависит возможность подобной «экскурсии», превращается из просьбы в требование

Кто-то может подумать, что желание взглянуть хоть одним глазком и сфотографировать, дабы показать, какими богатствами мы располагаем, это некая блажь. Но желание это отнюдь не является праздным. «Покажите мне янтарь» с каждым днем игнора со стороны министерств, от которых зависит возможность подобной «экскурсии», превращается из просьбы в требование. Ведь, если сейчас не зафиксировать наличие в сохраняемом янтаре крупных фракций, стоимость которых – миллионы долларов, то никто не даст гарантий, что через год, два, пять, не окажется, что все 3,5 тонны – мелкий неликвид. Цена которому – рубль в базарный день.

Татьяна Урбанская