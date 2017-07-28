В Кабмине заявили, что не давали согласия на высокие премии для руководства НАПК – СМИ

Кабмин не согласовывал высокие премии для руководителя и членов НАПК. Об этом говорится в ответе Секретариата Кабмина на запрос программы «Схемы», пишет «Радио Свобода».

«По результатам обработки запроса НАБУ (...) сообщаем, что Кабинетом министров такие разрешения не предоставлялись», – говорится в ответе с подписью министра Кабмина Александра Саенко.

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В то же время в НАПК заявили, что пока сотрудники Главного подразделения детективов не расследуют ситуацию по начислению и выплате завышенных премий членам НАПК и руководителю ведомства Натальи Корчак.

«Не осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах относительно возможного безосновательного начисления и выплаты заработной платы председателю и членам НАПК», – указано в ответе.

Как сообщал УНИАН ранее, глава НАПК Наталья Корчак подтвердила, что выписала себе премию в размере 200 тысяч гривень.

"Премии начислялись в августе, октябре, ноябре, все... 200 тысяч гривен была премия, но эти премии получали все. За работу", - сказала она. Позже глава НАПК Наталья Корчак на заседании антикоррупционного комитета пыталась объяснить, почему выписала себе 400 тысяч зарплаты в декабре. В соответствии с электронным реестром, 7 декабря Корчак задекларировала зарплату в размере 266, 816 тысяч гривень, а 29 декабря она задекларировала 123,217 тысячи гривень зарплаты.

Корчак отметила, что это не премия. "Премии в 200 тысяч гривен у нас не было, только в июле и сентябре была начислена премия для всех членов НАЗК в размере 250%. Начиная с декабря премии не начислялись", - заявила Корчак.